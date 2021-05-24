Количество смертей от коронавируса в Псковской области достигло 393

За сутки 23 мая в ковидстатистику добавилась еще одна жертва, погибшая от СOVID.

При этом число выздоровевших от коронавируса за минувшие сутки в семь раз превысило количество заболевших. Так, подтвердилось 25 новых случаев СOVID-19 при 187 излечившихся.

С начала пандемии в Псковской области выявили 37 тыс. 510 ковидбольных. Из них поправились 31 тыс. 844 человека.