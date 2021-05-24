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Общество / Здоровье

Количество смертей от коронавируса в Псковской области достигло 393

24 мая 2021 года, 13:45

Количество смертей от коронавируса в Псковской области достигло 393, сообщает официальный Telegram-канал региона.

За сутки 23 мая в ковидстатистику добавилась еще одна жертва, погибшая от СOVID.

Количество смертей от коронавируса в Псковской области достигло 393

При этом число выздоровевших от коронавируса за минувшие сутки в семь раз превысило количество заболевших. Так, подтвердилось 25 новых случаев СOVID-19 при 187 излечившихся.

С начала пандемии в Псковской области выявили 37 тыс. 510 ковидбольных. Из них поправились 31 тыс. 844 человека. 

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