От 10 млн до 50 млн рублей получат города-победители конкурса «Лучшая муниципальная практика», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Принять участие в конкурсе могут сельские поселения, городские и муниципальные округа. Для городских и муниципальных округов предусмотрены дотации в размере от 10 млн до 50 млн рублей, для сельских поселений – от 3 млн до 20 млн рублей. Общий фонд премирования составит 1 млрд рублей, а общее число лауреатов - 50.

Муниципалитеты могут получить премию за успехи в развитии местного самоуправления, градостроительную политику, цифровизацию городского хозяйства, эффективный финансовый менеджмент и укрепление межнациональных отношений.

«Главная цель конкурса – выявить, поощрить, а затем распространить в регионах лучшие практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения. Выделенные номинации ярко отражают наиболее актуальные задачи», - отметил председатель Правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский.

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится с 2017 года. Помимо премий лауреатам предоставляются дипломы правительства России и возможность попасть в сборник лучших практик. Для премирования лауреатов планируется предоставить межбюджетные трансферты из федерального бюджета.

В 2020 году в конкурсе участвовала тысяча муниципальных образований из 78 регионов. Победителями стали только 30 участников по двум категориям - городские округа и сельские поселения. Среди городских округов и поселений лидером стали Когалым (ХМАО-Югра), Салехард (ЯНАО) и Липецк (Липецкая область), среди сельских поселений - Тоцкий сельсовет Оренбургской области, Яснополянский сельсовет Пензенской области и Поддубровский сельсовет Липецкой области. Самые интересные практики от муниципалитетов, не вошедших в число призеров, также опубликовали в сборнике.