В Псковской области восстанавливается спрос на маникюр и парикмахерские услуги, сообщили «Псковской правде» в региональном отделении Банка России.

Это явление, по словам экспертов, связано с улучшением эпидемической обстановки в регионе и отменой удаленного режима работы. При этом спрос способствовал увеличению цен.

Также выросла стоимость на проживание в гостиницах. Это связано с ограничением на зарубежные поездки, а также с действием госпрограммы субсидирования поездок по стране.

В целом годовой прирост цен на услуги увеличился по сравнению с мартом на 0,18% и составил 2,54%. Такую динамику определяли и федеральные, и локальные факторы.