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Экономика / Потребитель (Товары и цены)

Прирост цен на поддержанные иномарки снизился в Псковской области

24 мая 2021 года, 12:27

Прирост цен на поддержанные иномарки снизился в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в региональном отделении Банка России.

На динамику цен повлияло постепенное восстановление предложения новых автомобилей, отметили эксперты.

В целом годовой прирост цен на непродовольственные товары в апреле составил 6,11% после 6,30% в марте. Такое замедление связано с федеральными и локальными факторами.

Например, стоимость медикаментов уменьшилась в апреле этого года из-за эффекта высокой базы прошлого периода, когда наблюдалось ослабление рубля, сбой поставок из-за ограничительных мер и увеличение спроса на лекарства во время пандемии коронавируса.

Постепенное завершение реализации отложенного спроса в регионе замедлило рост цен и на крупную бытовую технику: холодильники, стиральные машины и другую. 

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