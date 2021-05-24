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Экономика

В Псковской области снизился рост цен на продовольственные товары

24 мая 2021 года, 11:52

В Псковской области снизился годовой прирост цен на продовольственные товары, сообщили «Псковской правде» в региональном отделении Банка России. В апреле этот показатель составил 6,05% после 7,00% в предыдущем месяце.

Такая динамика обусловлена общефедеральными факторами. На замедление роста цен в апреле повлияла ценовая база прошлого года, когда ослабление рубля и условия самоизоляции привели к удорожанию импортных фруктов.

Так, цена на картофель снизилась из-за расширения предложения за счет импортных поставок. Мясопродукты подешевели в связи с нормализацией эпизоотической ситуации в стране. А благодаря мерам, предпринятым правительством РФ для стабилизации цен на базовые продукты питания, уменьшился прирост цен на сахар.

Кроме того, в период самоизоляции отмечался повышенный спрос и рост цен на продукты с длительным сроком хранения. Сейчас темпы прироста цен сократились и на гречневую крупу, и на макаронные изделия.

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