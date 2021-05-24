Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

В апреле годовая инфляция в Псковской области замедлилась до 5,24%

24 мая 2021 года, 11:41

В апреле годовая инфляция в Псковской области замедлилась до 5,24%, сообщили «Псковской правде» в региональном отделении Банка России. Этот показатель снизился на 0,4% по сравнению с мартом.

Тем не менее, инфляция в Псковской области остается выше показателя по Северо-Западному федеральному округу на 0,05% и ниже, чем по России, на 0,29%.

По словам экспертов, на динамику инфляции в регионе влияют преимущественно факторы федерального характера, в том числе высокий рост цен в апреле прошлого года и меры правительства России по стабилизации цен на рынке продовольствия.

Согласно прогнозам Банка России, инфляция в стране в 2021 году составит 4,7–5,2 %. При этом денежно-кредитная политика станет нейтральной.

К цели Банка России - 4 % - годовая инфляция сможет вернуться России в середине 2022 года. Представители Центробанка РФ уточнили, что такой показатель можно достичь при отсутствии дополнительных проинфляционных шоков.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области на 100 тысяч человек приходится 454 случая онкозаболеваний
Количество смертей от коронавируса в Псковской области достигло 393
От 10 млн до 50 млн рублей получат города-победители конкурса «Лучшая муниципальная практика»
В Псковской области восстанавливается спрос на маникюр и парикмахерские услуги
Прирост цен на поддержанные иномарки снизился в Псковской области
В Псковской области снизился рост цен на продовольственные товары
Псковская область поднялась в инвестрейтинге регионов России на несколько пунктов
Пересильд о подготовке к полёту в космос: Я в предвкушении чего-то нового
В Порхове ввели в эксплуатацию участок дороги на Дно

Комментарии

Авторизация
No comments
Ответственное лесопользование

Экономика
21 мая 17:43

Ответственное лесопользование

Завод «Судома» запускает новые проекты и расширяет производство

«Осторожно, Турция закрывается»

Экономика / Туризм
13 апреля 17:08

«Осторожно, Турция закрывается»

Как псковичи отреагировали на закрытие авиаперелетов во «всероссийскую здравницу»?
Ближе к звездам

Экономика / Я – социальный предприниматель
30 марта 15:45

Ближе к звездам

Псковичка открыла студию художественной гимнастики, откуда детям не хочется уходить