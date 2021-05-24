В апреле годовая инфляция в Псковской области замедлилась до 5,24%, сообщили «Псковской правде» в региональном отделении Банка России. Этот показатель снизился на 0,4% по сравнению с мартом.

Тем не менее, инфляция в Псковской области остается выше показателя по Северо-Западному федеральному округу на 0,05% и ниже, чем по России, на 0,29%.

По словам экспертов, на динамику инфляции в регионе влияют преимущественно факторы федерального характера, в том числе высокий рост цен в апреле прошлого года и меры правительства России по стабилизации цен на рынке продовольствия.

Согласно прогнозам Банка России, инфляция в стране в 2021 году составит 4,7–5,2 %. При этом денежно-кредитная политика станет нейтральной.

К цели Банка России - 4 % - годовая инфляция сможет вернуться России в середине 2022 года. Представители Центробанка РФ уточнили, что такой показатель можно достичь при отсутствии дополнительных проинфляционных шоков.