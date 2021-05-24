Псковская область поднялась в инвестрейтинге регионов России на несколько пунктов

По итогам 2020 года Псковская область улучшила свои показатели в инвестиционном рейтинге регионов России, заявил советник губернатора Псковской области по СМИ и информационной политике Антон Сергеев в очередном выпуске программы «Псковский телеграм».

Соведущий отметил, что Национальное рейтинговое агентство включило область в группу «регионов со средней привлекательностью», а Агентство стратегических инициатив повысило Псков с 83-го до 36-го места.

Речь об этом зашла в ходе обсуждения предстоящего отчета губернатора Псковской области Михаила Ведерникова перед депутатами областного Собрания. Глава региона отчитается о работе администрации Псковской области за 2020 год 27 мая.

Ранее губернатор провел консультации со всеми фракциями Псковского областного Собрания.