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Общество

Пересильд о подготовке к полёту в космос: Я в предвкушении чего-то нового

24 мая 2021 года, 10:46

«Я в предвкушении чего-то нового и неизвестного!» - написала актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд в своем Instagram-аккаунте о подготовке к полёту в космос.

Пересильд о подготовке к полёту в космос: Я в предвкушении чего-то нового

Фото из Instagram-аккаунта Юлии Пересильд

24 мая Юлия Пересильд вместе с режиссёром Климом Шипенко отправилась в Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

«Нас ждут встречи с интереснейшими и умнейшими людьми нашей страны. Испытания и лекции. Новые правила. Я рада! Я в ожидании. Я готова. И вдохновенно спокойна», - поделилась актриса с подписчиками.

Юлия Пересильд и Клим Шипенко будут участвовать в съёмках художественного фильма с рабочим названием «Вызов». Работать им предстоит на МКС.

Полёт запланирован на октябрь 2021 года.

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