Пересильд о подготовке к полёту в космос: Я в предвкушении чего-то нового

«Я в предвкушении чего-то нового и неизвестного!» - написала актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд в своем Instagram-аккаунте о подготовке к полёту в космос.

24 мая Юлия Пересильд вместе с режиссёром Климом Шипенко отправилась в Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

«Нас ждут встречи с интереснейшими и умнейшими людьми нашей страны. Испытания и лекции. Новые правила. Я рада! Я в ожидании. Я готова. И вдохновенно спокойна», - поделилась актриса с подписчиками.

Юлия Пересильд и Клим Шипенко будут участвовать в съёмках художественного фильма с рабочим названием «Вызов». Работать им предстоит на МКС.

Полёт запланирован на октябрь 2021 года.