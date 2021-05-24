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Общество / Здоровье

Только 25 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

24 мая 2021 года, 09:33

Только 25 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки 23 мая, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Только 25 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерникова

В Пскове (всего 13 тыс. 589) выявили 11 новых случаев СOVID-19, в Великих Луках (всего 6 тыс. 286) – восемь. В Новосокольническом (всего 982), Великолукском (всего 832), Печорском (всего 725), Новоржевском (всего 451), Стругокрасненском (всего 376) и Локнянском (всего 254) районах добавилось по одному инфицированному.

Всего с начала пандемии в Псковской области подтвердилось 37 тыс. 510 случаев СOVID-19. Излечились от этого заболевания 31 тыс. 844 человека. В частности, за минувшие сутки из псковских медучреждений выписали в связи с полным выздоровлением от коронавируса 187 пациентов. 

Еще 392 заболевших скончались.

«Новых очагов не выявлено. Две вспышки заболевания остаются под контролем Роспотребнадзора», - добавил глава региона.

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