Только 25 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки 23 мая, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

В Пскове (всего 13 тыс. 589) выявили 11 новых случаев СOVID-19, в Великих Луках (всего 6 тыс. 286) – восемь. В Новосокольническом (всего 982), Великолукском (всего 832), Печорском (всего 725), Новоржевском (всего 451), Стругокрасненском (всего 376) и Локнянском (всего 254) районах добавилось по одному инфицированному.

Всего с начала пандемии в Псковской области подтвердилось 37 тыс. 510 случаев СOVID-19. Излечились от этого заболевания 31 тыс. 844 человека. В частности, за минувшие сутки из псковских медучреждений выписали в связи с полным выздоровлением от коронавируса 187 пациентов.

Еще 392 заболевших скончались.

«Новых очагов не выявлено. Две вспышки заболевания остаются под контролем Роспотребнадзора», - добавил глава региона.