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Общество

Наталья Ильина посетила студентов из Индии, находящихся на изоляции в обсерваторе

23 мая 2021 года, 21:42

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина посетила студентов из Индии, находящихся на изоляции в обсерваторе на улице Ротной в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза.

Наталья Ильина посетила студентов из Индии, находящихся на изоляции в обсерваторе

Визит ректора и управление безопасности университета был согласован с Роспотребнадзором. Гости обсерватора прошли все пять этажей и, заглянули почти в каждую комнату.  

Наталья Ильина отметила, что для связи с инфицированными студентами был создан чат. Там они обсуждали питание и проводимую санитарную обработку. «Я лично обсудила со студентами их рацион. Перед сном дополнительно к стандартным приёмам пищи дают фрукты, печенье, сок. Договорились, что в дневной рацион было бы разумно дополнительно ввести супы, чтобы все могли питаться в привычном режиме», - рассказала она и добавила, что жалоб от студентов не поступало.

В ходе визита Наталья Ильина поинтересовалась, как проходит обработка помещений и сделала замечания тем, что передвигается по обсерватору без маски. Ребята сообщили, что комнаты обрабатывают ежедневно.

«Была приятно удивлена, что ребята очень ответственно относятся к учёбе и переживают за сессию. Именно поэтому в университете был издан приказ о продлении сессии в дистанционном режиме. В ежедневном режиме директора институтов докладывают о ситуации проректору по учебной работе, знают посписочно каждого студента, который сейчас здесь», - подчеркнула Ильина.

Обсерватор в помещении общежития был развернут в связи с тем, что у группы прибывших из Индии студентов выявили коронавирус. По рекомендации Роспотребнадзора сотрудники общежития были отправлены на самоизоляцию, как контактные. На освободившиеся места были наняты по договору гражданско-правового характера студенты, живущие в обсерваторе.

«Я понимаю, что психологически все устали от изоляции. И поэтому благодарю всех, кто сейчас терпеливо проходит это вместе с вузом. Благодарю сотрудников Псковского государственного университета, которые третью неделю работают в особом режиме. Хочу поблагодарить самих ребят и родительское сообщество. Всех тех, кто понимает, что есть методические рекомендации по COVID-19, есть определенные правила. И нам нужно это достойно пережить», - заключила ректор университета.

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Комментарии

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Qwerty
22:29 23.05.2021

Вот же молодец какая) Сама позволила завезти сюда индийский штамм, а теперь мать терезу изображает.

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