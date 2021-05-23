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Происшествия / Преступление

Подросток попал в реанимацию после стрельбы в Опочецком районе

23 мая 2021 года, 17:50

16-летний подросток попал в реанимацию после стрельбы в деревне Глубокое Опочецкого района, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка». 

Трагедия случилась в ночь с 20 на 21 мая. Компания подростков, отдыхавших в деревне, вступила в конфликт с пожилым местным жителем. В ходе ссоры мужчина взял оружие и дважды выстрелил в одного из школьников.

Молодой человек получил пулевые ранения в живот и руку. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение, прооперировали и определили в реанимацию.

В настоящее время подросток находится в тяжёлом состоянии.

По факту конфликта, в результате которого в Опочецком районе подстрелили подростка, возбуждено уголовное дело.  

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