Подросток попал в реанимацию после стрельбы в Опочецком районе

16-летний подросток попал в реанимацию после стрельбы в деревне Глубокое Опочецкого района, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Трагедия случилась в ночь с 20 на 21 мая. Компания подростков, отдыхавших в деревне, вступила в конфликт с пожилым местным жителем. В ходе ссоры мужчина взял оружие и дважды выстрелил в одного из школьников.

Молодой человек получил пулевые ранения в живот и руку. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение, прооперировали и определили в реанимацию.

В настоящее время подросток находится в тяжёлом состоянии.

По факту конфликта, в результате которого в Опочецком районе подстрелили подростка, возбуждено уголовное дело.