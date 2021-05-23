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Общество / Здоровье

Еще четыре человека скончались от коронавируса в Псковской области

23 мая 2021 года, 16:23

Еще четыре человека скончались от коронавируса в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.

С начала пандемии количество смертей от этого заболевания достигло 392.

Еще четыре человека скончались от коронавируса в Псковской области

Всего в Псковской области выявили 37 тыс. 485 случаев заражения СOVID-19. В частности, за сутки 22 мая заразились 33 человека.

Полностью излечились от коронавируса 31 тыс. 657 человек. 202 пациента выписали из псковских медучреждений за минувшие сутки. 

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