Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Аттракционы в Пскове будут работать ежедневно

23 мая 2021 года, 16:10

Аттракционы в Пскове будут работать ежедневно, сообщает администрация города на своей странице в Instagram.

Аттракционы в Пскове будут работать ежедневно

С 22 мая все парки Пскова перешли на летний режим работы. Детский парк теперь работает с 10:30 до 19:00. С пятницы по воскресенье время работы продляется на полчаса – до 20:00.

Летний сад открыт ежедневно с понедельника по четверг с 11:00 до 18:30, а с пятницы по воскресенье – до 19:00. Свое расписание только у тира: во вторник и среду у него выходные. Ботанический сад также работает с 11:30 до 19:00, с пятницы по воскресенье – до 20:00.

Администрация города уточняет, что режим работы аттракционов будет зависеть от погодных условий. 

Кроме того, в праздничные дни псковские карусели могут работать дольше - до последнего клиента.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Еще четыре человека скончались от коронавируса в Псковской области
Действующих формат выпускных с участием родителей в Псковской области могут отменить
15 млн рублей выделено на бесплатное тестирование родителей псковских выпускников на COVID-19
Коронавирусные ограничения не позволят Михаилу Ведерникову попасть на выпускной дочери
Динамика распространения коронавируса в Псковской области снизилась за последнюю неделю
Еще 202 человека излечились от коронавируса в Псковской области
Более 44 тысяч псковичей завершили курс вакцинации от СOVID-19
В ДТП с участием пассажирского автобуса в Псковском районе пострадали люди
Ученица Тимура Бекмамбетова презентовала фильм, который сняла в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Влюбленная в стихи

Общество
22 мая 11:50

Влюбленная в стихи

Школьница из Пскова выступит на Красной площади в Москве
За поляной

Общество
21 мая 16:41

За поляной

Как пройдут дни Пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области
Полусухой закон

Общество
20 мая 13:04

Полусухой закон

Где запретят продажу алкоголя в дни последних звонков?