Аттракционы в Пскове будут работать ежедневно, сообщает администрация города на своей странице в Instagram.

С 22 мая все парки Пскова перешли на летний режим работы. Детский парк теперь работает с 10:30 до 19:00. С пятницы по воскресенье время работы продляется на полчаса – до 20:00.

Летний сад открыт ежедневно с понедельника по четверг с 11:00 до 18:30, а с пятницы по воскресенье – до 19:00. Свое расписание только у тира: во вторник и среду у него выходные. Ботанический сад также работает с 11:30 до 19:00, с пятницы по воскресенье – до 20:00.

Администрация города уточняет, что режим работы аттракционов будет зависеть от погодных условий.

Кроме того, в праздничные дни псковские карусели могут работать дольше - до последнего клиента.