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Общество / Здоровье

Еще 202 человека излечились от коронавируса в Псковской области

23 мая 2021 года, 10:20

202 человека излечились от коронавируса в Псковской области за сутки 22 мая, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Еще 202 человека излечились от коронавируса в Псковской области

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерников а

Всего за минувшие сутки выявили 33 новых случая коронавируса. В частности, 14 инфицированных зафиксировали в Псковском районе (всего 3 тыс. 126). В Пскове (всего 13 тыс. 578) СOVID-19 заболели девять человек, в Пыталовском районе (всего 371) – три. По одному случаю коронавируса диагностировали в Островском (всего 1 тыс. 895), Порховском (всего 1 тыс. 156), Опочецком (всего 918), Гдовском (всего 556), Палкинском (всего 409), Стругокрасненском (всего 375) и Дновском (всего 313) районах.

С начала пандемии в Псковской области подтвердилось 37 тыс. 485 случаев СOVID-19. Выздоровели от этого заболевания 31 тыс. 657 пациентов, умерли – 388. 

Также глава региона сообщил, что уже более 44 тысяч псковичей завершили курс вакцинации от СOVID-19. 

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