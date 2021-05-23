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Общество / Здоровье

Более 44 тысяч псковичей завершили курс вакцинации от СOVID-19

23 мая 2021 года, 09:42

44,2 тысячи человек завершили курс вакцинации от СOVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Первую прививку от коронавируса, по его словам, сделали уже 54,8 тысяч человек.

Более 44 тысяч псковичей завершили курс вакцинации от СOVID-19

От коронавируса можно привиться в 38 поликлинических отделениях, в мобильных ФАПах и торговых центрах: в Пскове – «Акваполис», «Империал» и «Фьёрд Плаза», в Великих Луках – «Апельсин».

Кроме того, желающие вакцинироваться могут вызвать медработника на дом.

В торговых центрах вакцинация проходит в режиме живой очереди, а чтобы привиться в медучреждении необходимо заранее записаться на процедуру. Это можно сделать по номеру единой диспетчерской службы 122, через портал «Госуслуг» и непосредственно в организации.

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