Ученица Тимура Бекмамбетова презентовала фильм, который сняла в Пскове

Ученица Тимура Бекмамбетова Саэлита Андреа презентовала фильм, которые год назад сняла в Пскове. 22 мая в креативном пространстве «Лофт» состоялся его премьерный показ, передает корреспондент «Псковской правды».
На нем присутствовали актеры фильма, их родные и друзья, а так же те, кто остался за кадром, но без чьей помощи фильм бы не получился.
Фильм называется «Слониха» и рассказывает о проблемах подростков: буллинге, равнодушии со стороны взрослых, трудностях адаптации и сложностей в принятии себя.
Главную роль в фильме сыграла псковская десятиклассница Виктория Агафонова. В свое время из-за плохих отношений с одноклассниками девушке пришлось сменить школу, поэтому тема, которая поднимается в кино, ей близка.
Фильм снимали в Пскове год назад. Съемочные дни были довольно насыщенными. Актеры приходили на съемочную площадку утром, а домой могли вернуться под утро следующего дня.
И хотя ребята, которые играли в фильме непрофессиональные актеры, по мнению Саэлиты Андреа, они великолепно справились с задачей.
Организацией съемок и кастинга занимались креативные продюсеры Елена Бедрицкая и Оксана Скурятина. Звукорежиссер — Вадим Цветков. Все тоже псковичи. Оператор — Евгений Орел.