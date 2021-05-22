Ученица Тимура Бекмамбетова презентовала фильм, который сняла в Пскове

Ученица Тимура Бекмамбетова Саэлита Андреа презентовала фильм, которые год назад сняла в Пскове. 22 мая в креативном пространстве «Лофт» состоялся его премьерный показ, передает корреспондент «Псковской правды».

На нем присутствовали актеры фильма, их родные и друзья, а так же те, кто остался за кадром, но без чьей помощи фильм бы не получился.

Фильм называется «Слониха» и рассказывает о проблемах подростков: буллинге, равнодушии со стороны взрослых, трудностях адаптации и сложностей в принятии себя.