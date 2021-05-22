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Общество / Здоровье

Варианты индийского штамма коронавируса обнаружены в Псковской области

22 мая 2021 года, 13:34

Варианты индийского штамма коронавируса обнаружены в Псковской области, об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на гендиректор центра «Вектор» Рината Максютова.

Он отметила, что эти штаммы вызывают тревогу специалистов. В российских городах выявлено 10 геномов штамма. Кроме Псковской области их выявили в Петербурге и Москве.

Напомним, что в апреле выявили коронавирус у студентов, которые приехали учиться в ПсковГУ из Индии, страны, в которой сейчас очень сложная эпидемиологическая ситуация. 

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