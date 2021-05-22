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Общество

Ведущие «Псковского телеграма» удивлены решению Андрея Ермакова работать в Пскове

22 мая 2021 года, 12:34

Ведущие «Псковского телеграма» удивлены решению Андрея Ермакова работать в Пскове. Его первые шаги в должности и.о. председателя регионального комитета по образованию они обсудили в эфире программы.

Сразу после назначения Ермаков отправился с рабочей поездкой в Великие Луки, где посетил сразу несколько образовательных учреждений.

Соведущие отметили, что ничего необычного в этом нет, однако удивились, что мотивировало человека с образованием МГИМО, с должности хорошей московской школы перебраться в Псков.

Подробнее — смотрите в очередном выпуске видеопроекта «Псковские телеграм» в Telegram-канале «Псковские новости» и на Youtube-канале ПАИ.

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