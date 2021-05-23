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Общество / Здоровье

Действующих формат выпускных с участием родителей в Псковской области могут отменить

23 мая 2021 года, 13:40

Действующих формат выпускных с участием родителей в Псковской области могут отменить. Об этом в еженедельном видеообращении сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведереников.

По словам губернатора, это единственно возможный вариант, установленный Роспотребнадзором. Однако среди родителей есть недовольные таким форматом, их смущает ПЦР-теститрование.

«Мы дополнительно проанализируем ситуацию, - отметил глава региона. - Если увидим, что большинство родителей такой формат не поддерживает, тогда не будем биться за проведение последних звонков на следующей неделе. Выделенным средствам найдём другое применение».

На бесплатное тестирование родителей псковских выпускников на COVID-19 выделено 15 млн рублей. 

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Комментарии

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Бабулечка
16:36 23.05.2021

Для чего тратить пятнадцать миллионов рублей из наших налогов на тесты, которые на треть ложные? Не унижайте родителей, они и так были контактны со школой через детей. Тестирование чиновников и депутатов на выпускных просто необходимо. О питерских тестированиях для родителей питерских выпускников нет информации в сми.

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