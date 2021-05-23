15 млн рублей выделено на бесплатное тестирование родителей псковских выпускников на COVID-19. Об этом в еженедельном видеообращении сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведереников.

Глава региона отметил, что власти других регионов просто отказали родителям в присутствии на выпускных. В Псковской области папам и мамам пошли на встречу и даже предоставили возможность сделать тесты на коронавирус бесплатно.

«Наши лаборатории работают круглыми сутками, чтобы успеть к необходимым датам», - отметил Михаил Ведерников.