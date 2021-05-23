Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

15 млн рублей выделено на бесплатное тестирование родителей псковских выпускников на COVID-19

23 мая 2021 года, 13:25

15 млн рублей выделено на бесплатное тестирование родителей псковских выпускников на COVID-19. Об этом в еженедельном видеообращении сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведереников.

Глава региона отметил, что власти других регионов просто отказали родителям в присутствии на выпускных. В Псковской области папам и мамам пошли на встречу и даже предоставили возможность сделать тесты на коронавирус бесплатно.

«Наши лаборатории работают круглыми сутками, чтобы успеть к необходимым датам», - отметил Михаил Ведерников. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Еще четыре человека скончались от коронавируса в Псковской области
Аттракционы в Пскове будут работать ежедневно
Действующих формат выпускных с участием родителей в Псковской области могут отменить
Коронавирусные ограничения не позволят Михаилу Ведерникову попасть на выпускной дочери
Динамика распространения коронавируса в Псковской области снизилась за последнюю неделю
Еще 202 человека излечились от коронавируса в Псковской области
Более 44 тысяч псковичей завершили курс вакцинации от СOVID-19
В ДТП с участием пассажирского автобуса в Псковском районе пострадали люди
Ученица Тимура Бекмамбетова презентовала фильм, который сняла в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Влюбленная в стихи

Общество
22 мая 11:50

Влюбленная в стихи

Школьница из Пскова выступит на Красной площади в Москве
За поляной

Общество
21 мая 16:41

За поляной

Как пройдут дни Пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области
Полусухой закон

Общество
20 мая 13:04

Полусухой закон

Где запретят продажу алкоголя в дни последних звонков?