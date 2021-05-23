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Общество / Здоровье

Коронавирусные ограничения не позволят Михаилу Ведерникову попасть на выпускной дочери

23 мая 2021 года, 13:05

Коронавирусные ограничения не позволят Михаилу Ведерникову попасть на выпускной дочери. Об этом он сообщил в еженедельном видеообращении.

Губернатор Псковской области рассказал, что в этом году его дочь оканчивает 11 класс, но из-за коронавирусных ограничений ни он, ни его жена на выпускной к ней попасть не смогут.

«Чтобы в такой ситуации не оказались жители Псковской области, я взял на себя персональную ответственность за решение о проведении праздника при участии родителей»,- сказал он.

Родителям в Псковской области разрешили присутствовать на празднике при наличии отрицательного теста на ковид. Кроме того, разрешено пригласить на праздник вакцинированных фотографов, операторов и аниматоров.

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