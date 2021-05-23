Динамика распространения коронавируса в Псковской области снизилась за последнюю неделю. Об этом в еженедельном видеообращении сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведереников.

«Хочу поблагодарить всех, кто прислушивался к рекомендациям, соблюдал требования Роспотребнадзора. Это дает нам возможность говорить о смягчении ряда ограничений», - сказал глава региона.

Однако, Михаил Ведерников добавил, что снижение динамики незначительное, поэтому нужно продолжать соблюдать все правила безопасности и противовирусные меры. Это особенно важно в преддверии выпускных в школах и детских садах.