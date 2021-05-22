Троицкий мост в Пскове закрыт для проезда

С 6. 00 22 мая временно закрывается для движения автотранспорта Троицкий мост, сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Причина - проведение работ по доработке инженерных сетей и укладке дорожного покрытия в рамках реконструкции улицы Леона Поземского.

Закрыт мост будет с 6.00 22 мая до 6.00 23 мая. Кроме того, нельзя будет проехать по участку улицы Поземского от улицы Труда до улицы Милицейской.

В качестве объезда определены мост Александра Невского, Кузнецкий и Инженерный мосты.

В связи с проведением дорожных работ изменяется маршруты автобусов.