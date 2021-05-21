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Общество

Михаил Ведерников - псковским выпускникам: Ваши достижения зависят от приложенных сегодня усилий

21 мая 2021 года, 22:26

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил выпускников с окончанием школы, сообщает пресс-служба администрации региона.


Михаил Ведерников - псковским выпускникам: Ваши достижения зависят от приложенных сегодня усилий

«Сегодня каждый из вас стоит на пороге перемен. Кто-то ещё в поисках своего жизненного призвания. Кто-то готовится сделать первый шаг навстречу своей мечте. Третьи уже идут по выбранному пути и добились первых побед. Так или иначе, каждому из вас в скором будущем предстоит найти себя во взрослой жизни», — заметил Михаил Ведерников.

Губернатор акцентировал внимание, что современный мир выдвигает очень высокие требования ко всем, кто стремится добиться успеха. Если выпускники готовы напряжённо трудиться и постоянно развиваться, то всегда будут востребованы, отметил он.

«Помните, какой бы жизненный путь вы ни выбрали, ваши будущие достижения напрямую зависят от приложенных сегодня усилий. Дерзайте, пробивайтесь и верьте в свои силы», — подчеркнул губернатор и добавил, что администрация Псковской области всегда будет оказывать молодым людям максимальное содействие.

В завершение Михаил Ведерников от всей души пожелал выпускникам успехов и счастья. «В добрый час и добрый путь!» — подытожил глава региона.

Отметим, что видеопоздравление губернатора опубликовано в его Instagram-аккаунте.

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