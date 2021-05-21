Организацию выпускных в школах и детских садах Псковской области обсудили в администрации региона

Организацию выпускных в школах и детских садах Псковской области обсудили на совещании в администрации региона. Как сообщает пресс-служба администрации, по поручению губернатора совещание провела его первый заместитель Вера Емельянова.

Участники совещания обсудили вопрос соблюдения противовирусной безопасности во время праздничных мероприятий. Вера Емельянова напомнила, что родители смогут присутствовать на выпускных при условии соблюдения требований регионального Роспотребнадзора. Основное из них — прохождение тестирования. По решению главы региона для родителей исследования бесплатные.

По словам председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко, для медработников разработан алгоритм проведения всего комплекса тестирования от забора биоматериала до предоставления ответа гражданам. Особый акцент - на оперативность работы.

В ходе совещания руководители ряда муниципальных образований доложили о том, что первые праздничные мероприятия прошли в штатном режиме.

В этом году выпускниками детских садов стали более 6 тыс дошколят. Школу — девятый и одиннадцатый классы - оканчивают еще более 8,7 тыс учащихся. Допуск на выпускные родителям открыт после получения отрицательного теста на коронавирус (сроком не более 3-х дней), либо при предъявлении справки о завершении вакцинации или наличии антител.