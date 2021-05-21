Исполняющим обязанности главврача Центра СПИД Псковской области стала Елена Карзанова

Исполняющим обязанности главного врача Центра СПИД Псковской области стала Елена Карзанова, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на официальный Telegram-канал Псковской области.

Елена Петровна Карзанова - врач-инфекционист, главный внештатный инфекционист Псковской области. До этого назначения она работала заведующей детским корпусом Псковской областной инфекционной больницы.

К выполнению своих обязанностей новый и.о. руководителя Центра профилактики и борьбы со СПИД приступила 21 мая.

Напомним, что ранее главврачом Центра СПИД Псковской области была Ираида Сивачёва, которая в конце апреля ушла на пенсию.