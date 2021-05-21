Михаил Ведерников поручил оказать помощь в восстановлении повреждённых ветром зданий

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил оказать помощь в восстановлении объектов, которые были повреждены сильным ветром 19 мая. Такую задачу он поставил на совещании со своим заместителем Василием Осиповым, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Губернатор отметил, что в результате удара стихии в девяти районах были зафиксированы отключения электроэнергии, в 16-ти — были падения деревьев на дороги. Он отметил, что особое внимание должно быть уделено отработке жалоб от населения.

Василий Осипов отметил, что в 16-ти районах были повалены 150 деревьев, повреждены кровли 11-и домов и двух школ в Псковском и Порховском районах.

Что касается отключения электроэнергии, то 19 мая без света находились 244 населенных пункта, где проживают 5 тыс. человек.

Вице-губернатор проинформировал, что Псковский филиал «Россети Северо-Запад» с 18 мая перешел в режим повышенной готовности, утром 19 мая — на особый режим работы. На восстановлении энергоснабжения были задействованы более 100 бригад, порядка 110 единиц техники, более 360 специалистов. На помощь псковским энергетикам прибыли коллеги из Карелии.

По словам Василия Осипова, главы районов отметили оперативную работу энергетиков. Основные линии электропередач были восстановлены 20 мая, сейчас специалисты устраняют повреждения на воздушных линиях электропередач мощностью 0,4 кВ.

Что касается повреждённых строений, то на 11-ти объектах восстановительные работы проведены силами муниципалитетов, по трём объектам необходима дополнительная поддержка. В частности, у школы в деревне Верхний Мост Порховского района повреждена стропильная система и кровельное покрытие. Временно поврежденное пространство затянули пленкой. Василий Осипов проинформировал губернатора, что здание уже осмотрели специалисты регионального Управления капитального строительства.

Кроме того, помощь региона нужна в восстановлении крыш двух многоквартирных домов.

«Подготовьте распоряжение о выделении средств, чтобы в кратчайшие сроки привести кровли в порядок. Давайте сделаем это сегодня, потому что погода остается нестабильной. Важно, чтобы жители получили нормальную крышу над головой», — заявил Михаил Ведерников. Он подчеркнул, что восстановительные работы нужно провести так, чтобы кровли были более устойчивыми к ударам стихии.

Губернатор уточнил, когда восстановление энергоснабжения будет полностью завершено. Василий Осипов сообщил, что закончить работы планируется к выходным.

«Отрабатывайте. Обязательно подключите и глав сельских поселений. Если будет необходимо, то и МЧС можно привлекать, но по линиям 0,4 кВ специфические работы. Так, как я понимаю, все завалы разобраны, основные линии восстановлены», — сказал глава региона.

Основываясь на прогнозе погоды, Михаил Ведерников дал поручение организовать кампанию по информированию населения о предстоящих ударах стихии, чтобы люди могли предпринять соответствующие меры.