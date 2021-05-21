Юлия Пересильд 24 мая начнёт подготовку к полёту в космос

24 мая у актрисы, уроженки Пскова Юлии Пересильд, режиссёра Клима Шипенко и их дублёров Алексея Дудина и Алены Мордовиной начнётся подготовка к полёту в космос. Тренировки будут проходить в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Роскосмоса.

Программа подготовки к полету у творческой группы будет отличаться от плана для профессиональных космонавтов, но она включает в себя обязательные для всех членов экипажа элементы. В частности, предстоит знакомство с конструкцией, бортовыми системами, оборудованием транспортного пилотируемого корабля «Союз МС» и российского сегмента Международной космической станции, изучение алгоритма действий при авариях.

Часть подготовки будет посвящена отработке действий при нештатных ситуациях во время посадки корабля в различных климатогеографических зонах. Также тренировки пройдут в самолете-лаборатории ИЛ-76 МДК, что позволит в условиях кратковременной невесомости приобрести необходимые для космического полета навыки. Будет также медико-биологическая и физическая подготовка. Перед отлетом на космодром Байконур состоятся экзаменационные комплексные тренировки.

Юлия Пересильд и Клим Шипенко прошли отбор для участия в съёмках художественного фильма с рабочим названием «Вызов» на МКС. Это совместный проект Роскосмоса и Первого канала. Актриса и режиссёр включены в состав основного экипажа экспедиции МКС-66, командиром корабля (бортинженером МКС, командиром МКС-66) станет космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров.

Планируется, что на МКС съёмочная группа проведёт менее двух недель. Полёт запланирован на октябрь 2021 года.