Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Жесткими последствиями пригрозил псковский губернатор районам за невыполнение графика платежей за газ

21 мая 2021 года, 17:27

Жёсткими последствиями пригрозил губернатор Псковской области Михаил Ведерников главам районов, которые не выполнят план-график по погашению задолженности за потреблённый газ. Об этом он заявил на совещании по вопросам жилищно-коммунальной сферы, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Жесткими последствиями пригрозил псковский губернатор районам за невыполнение графика платежей за газ

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Долгосрочный график погашения задолженности за потребленный природный газ с рассрочкой на 10 лет администрация Псковской области и и ПАО «Газпром» утвердили в июне 2019 года. Как отметил губернатор, изначально график соблюдался, но в прошлом году предприятия в некоторых районах не выполнили контрольные цифры. Такая же ситуация складывается и в этом году, в результате чего объем неисполненных обязательств достиг 13,5 млн рублей.

Председатель Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов обратил внимание, что тепловые сети Пскова и Великих Лук неоднократно выручали регион в части исполнения графика за счет своих переплат.

«Коллеги, это критически важный, приоритетный вопрос, который касается обязательств перед ПАО «Газпром» и, как следствие, объемов и темпов дальнейшей газификации региона, реализации социальных проектов», — подчеркнул губернатор. Он отметил, что Газпром намерен построить в Псковской области 12 пришкольных стадионов.

Михаил Ведерников назвал приведение выплат в соответствие с графиком персональной ответственностью глав муниципалитетов. «За срыв плана-графика последствия будут жесткие — будем направлять средства для развития района на погашение имеющихся задолженностей. Если поставленную задачу кто-то будет не выполнять системно, в этих районах последует корректировка работы по газификации», — заявил губернатор. При этом он пообещал поддержку тем районам, кто полностью исчерпал имеющиеся возможности.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников поручил оказать помощь в восстановлении повреждённых ветром зданий
Юлия Пересильд 24 мая начнёт подготовку к полёту в космос
Почти в 100 школах Псковской области состоялись последние звонки
В трёх районах Псковской области продолжается восстановление электроснабжение
Петербургские коллеги готовы помочь псковским медикам в ПЦР-тестировании родителей выпускников
Склад оружия обнаружили полицейские в собачьем вольере в Островском районе
Продолжается подписка на «Псковскую правду» - официальное издание Псковской области
Дней пушкинской поэзии на поляне в Михайловском в этом году не будет
Три смерти от коронавируса добавились в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
За поляной

Общество
21 мая 16:41

За поляной

Как пройдут дни Пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области
Полусухой закон

Общество
20 мая 13:04

Полусухой закон

Где запретят продажу алкоголя в дни последних звонков?
На три буквы

Общество
18 мая 17:52

На три буквы

В псковских НКО любой может найти применение себе и помочь другим