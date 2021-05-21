Жесткими последствиями пригрозил псковский губернатор районам за невыполнение графика платежей за газ

Жёсткими последствиями пригрозил губернатор Псковской области Михаил Ведерников главам районов, которые не выполнят план-график по погашению задолженности за потреблённый газ. Об этом он заявил на совещании по вопросам жилищно-коммунальной сферы, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Долгосрочный график погашения задолженности за потребленный природный газ с рассрочкой на 10 лет администрация Псковской области и и ПАО «Газпром» утвердили в июне 2019 года. Как отметил губернатор, изначально график соблюдался, но в прошлом году предприятия в некоторых районах не выполнили контрольные цифры. Такая же ситуация складывается и в этом году, в результате чего объем неисполненных обязательств достиг 13,5 млн рублей.

Председатель Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов обратил внимание, что тепловые сети Пскова и Великих Лук неоднократно выручали регион в части исполнения графика за счет своих переплат.

«Коллеги, это критически важный, приоритетный вопрос, который касается обязательств перед ПАО «Газпром» и, как следствие, объемов и темпов дальнейшей газификации региона, реализации социальных проектов», — подчеркнул губернатор. Он отметил, что Газпром намерен построить в Псковской области 12 пришкольных стадионов.

Михаил Ведерников назвал приведение выплат в соответствие с графиком персональной ответственностью глав муниципалитетов. «За срыв плана-графика последствия будут жесткие — будем направлять средства для развития района на погашение имеющихся задолженностей. Если поставленную задачу кто-то будет не выполнять системно, в этих районах последует корректировка работы по газификации», — заявил губернатор. При этом он пообещал поддержку тем районам, кто полностью исчерпал имеющиеся возможности.