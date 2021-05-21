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Общество / Образование

Почти в 100 школах Псковской области состоялись последние звонки

21 мая 2021 года, 16:43

В 97 школах Псковской области 21 мая прошли последние звонки, пишет газета «Комсомольская правда. Псков». Торжества для выпускников состоялись в 23-х муниципалитетах региона.

Последние звонки прошли не только для 11-классников. Так, в 11-ти школах Пскова и четырёх школах Великих Лук прошли праздничные мероприятия для учащихся девятых классов.

В этом году последние звонки в школах и выпускные в детских садах смогли посетить родители. Для этого им было необходимо пройти тестирование на коронавирус, которые организовано бесплатно.

Последние звонки в регионе продолжаться 22, 24, 25, 26 и 28 мая.  

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