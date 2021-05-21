В трёх районах Псковской области продолжается восстановление электроснабжение

В Усвятском, Новоржевском и Великолукском районах продолжаются работы по восстановлению нарушенного ветром энергоснабжения. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

На данный момент без освещение остаются около 300 человек. Восстановительные работы планируется завершить до конца дня.

В результате непогоды в ряде районов Псковской области были повалены деревья, сорваны крыши, на утро 20 мая без электроснабжения оставались порядка 2,5 тыс. человек.