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Происшествия

В трёх районах Псковской области продолжается восстановление электроснабжение

21 мая 2021 года, 16:06

В Усвятском, Новоржевском и Великолукском районах продолжаются работы по восстановлению нарушенного ветром энергоснабжения. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В трёх районах Псковской области продолжается восстановление электроснабжение

Фото газеты «Земля Новоржевская»

На данный момент без освещение остаются около 300 человек. Восстановительные работы планируется завершить до конца дня.

В результате непогоды в ряде районов Псковской области были повалены деревья, сорваны крыши, на утро 20 мая без электроснабжения оставались порядка 2,5 тыс. человек.

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