Петербургские коллеги готовы помочь псковским медикам в ПЦР-тестировании родителей выпускников

Коллеги из Санкт-Петербурга готовы помочь медикам Псковской области в проведении тестирования на коронавирус родителей выпускников, которые хотят принять участие в торжествах. Об этом проинформировали губернатора Михаила Ведерникова его первый заместитель Вера Емельянова, сообщили «АиФ-Псков» в пресс-службе администрации региона.

Она отметила, что только 21 мая выпускаются около 4,5 тыс. детей, тестирование в преддверии торжеств прошли почти 1,8 тыс. их родителей. «Положительные результаты тестов единичны, с такими родителями в индивидуальном порядке отрабатывает Роспотребнадзор. Но это не повлечет серьезных запретов на проведение мероприятий», — заверила Вера Емельянова

Он подчеркнула, что процесс тестирования сопровождается практически в ручном режиме, в некоторых случаях для удобства родителей организованы выезды непосредственно в образовательные учреждения.

Михаил Ведерников обратил внимание на необходимость организовать разъяснительную работу с родительскими комитетами, классными руководителями, поскольку остаётся много обращений от родителей. «Все вопросы, которые у людей возникают, мы стараемся моментально отрабатывать и обеспечивать взаимодействие между образовательными и медицинскими организациями», — подчеркнула вице-губернатор.

«Я, как руководитель региона, взял на себя персональную ответственность, пойдя навстречу детям. Это не органы власти придумывают дополнительные ограничения — это требования Главного санитарного врача региона. Крайне важно, чтобы родители понимали — от строгого соблюдения регламента Роспотребнадзора зависит их безопасность и детей. А ведь впереди выпускные экзамены и поступление в вузы», — отметил глава региона.

Он поручил Вере Емельяновой провести оперативное совещание, чтобы еще раз детально проработать с муниципалитетами наиболее актуальные вопросы. «Все тесты должны проводиться максимально оперативно и максимально оперативно их результаты должны быть доведены до родителей», — сказал Михаил Ведерников. Также региональному комитету по образованию поставлена задача провести совещание с руководителями детских садов и школ, чтобы исключить формальный подход к организации работы — выпускные должны проходить с соблюдением всех норм и требований безопасности.