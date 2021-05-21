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Общество / Здоровье

Петербургские коллеги готовы помочь псковским медикам в ПЦР-тестировании родителей выпускников

21 мая 2021 года, 15:53

Коллеги из Санкт-Петербурга готовы помочь медикам Псковской области в проведении тестирования на коронавирус родителей выпускников, которые хотят принять участие в торжествах. Об этом проинформировали губернатора Михаила Ведерникова его первый заместитель Вера Емельянова, сообщили «АиФ-Псков» в пресс-службе администрации региона.

Петербургские коллеги готовы помочь псковским медикам в ПЦР-тестировании родителей выпускников

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Она отметила, что только 21 мая выпускаются около 4,5 тыс. детей, тестирование в преддверии торжеств прошли почти 1,8 тыс. их родителей. «Положительные результаты тестов единичны, с такими родителями в индивидуальном порядке отрабатывает Роспотребнадзор. Но это не повлечет серьезных запретов на проведение мероприятий», — заверила Вера Емельянова

Он подчеркнула, что процесс тестирования сопровождается практически в ручном режиме, в некоторых случаях для удобства родителей организованы выезды непосредственно в образовательные учреждения.

Михаил Ведерников обратил внимание на необходимость организовать разъяснительную работу с родительскими комитетами, классными руководителями, поскольку остаётся много обращений от родителей. «Все вопросы, которые у людей возникают, мы стараемся моментально отрабатывать и обеспечивать взаимодействие между образовательными и медицинскими организациями», — подчеркнула вице-губернатор.

«Я, как руководитель региона, взял на себя персональную ответственность, пойдя навстречу детям. Это не органы власти придумывают дополнительные ограничения — это требования Главного санитарного врача региона. Крайне важно, чтобы родители понимали — от строгого соблюдения регламента Роспотребнадзора зависит их безопасность и детей. А ведь впереди выпускные экзамены и поступление в вузы», — отметил глава региона.

Он поручил Вере Емельяновой провести оперативное совещание, чтобы еще раз детально проработать с муниципалитетами наиболее актуальные вопросы. «Все тесты должны проводиться максимально оперативно и максимально оперативно их результаты должны быть доведены до родителей», — сказал Михаил Ведерников. Также региональному комитету по образованию поставлена задача провести совещание с руководителями детских садов и школ, чтобы исключить формальный подход к организации работы — выпускные должны проходить с соблюдением всех норм и требований безопасности.

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Комментарии

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Бабулечка
16:33 21.05.2021

В Питере таких тестов для родителей не делают. Наш главный санитарный врач региона без участия губернатора слова не скажет. Это из той серии, что руководитель ПТС поясняет жителям, что тарифы на тепло с 1 июля устанавливает комитет по тарифам, птс ни, ни, не при чем.Ещё и разницу между 4 и 9 процентами кому то и куда то выделяют, понятно куда. Вот, так все друг на друга и перекладывают ответственность. За питерские тесты кто то должен оплатить, откуда деньги, от налогов наших.

Бабулечка
16:35 21.05.2021

Что за название статьи у АиФ -"1,8 родителей..." добавить требуется слово...

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