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Происшествия

Склад оружия обнаружили полицейские в собачьем вольере в Островском районе

21 мая 2021 года, 14:07

Склад оружия обнаружили полицейские в вольере у собаки в одной из деревень Островского района. Об этом в интервью газете «Островские вести» рассказал начальник ОМВД России Островского района Анатолий Алексеев.

В тайнике находилось большое количество огнестрельного оружия времён Великой Отечественной войны, порядка 280 боеприпасов и гранаты. Специалисты провели баллистические экспертизы.

Хранил оружие местный житель, который состоит в поисковом отряде соседнего района и участвовал в раскопках. В отношении него возбуждены пять уголовных дел. Полицейские намерены возбудить ещё одно дело по хранению патронов и по фактам внесения конструктивных изменений в целостность оружия.

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