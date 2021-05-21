Склад оружия обнаружили полицейские в собачьем вольере в Островском районе

Склад оружия обнаружили полицейские в вольере у собаки в одной из деревень Островского района. Об этом в интервью газете «Островские вести» рассказал начальник ОМВД России Островского района Анатолий Алексеев.

В тайнике находилось большое количество огнестрельного оружия времён Великой Отечественной войны, порядка 280 боеприпасов и гранаты. Специалисты провели баллистические экспертизы.

Хранил оружие местный житель, который состоит в поисковом отряде соседнего района и участвовал в раскопках. В отношении него возбуждены пять уголовных дел. Полицейские намерены возбудить ещё одно дело по хранению патронов и по фактам внесения конструктивных изменений в целостность оружия.