Дней пушкинской поэзии на поляне в Михайловском в этом году не будет

В этом году на поэтической поляне в Государственном музее-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» не будет Дней пушкинской поэзии и русской культуры. Об этом сообщила директор АНО «Псковконцерт» и Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 21 мая.

Она пояснила, что такое решение принято из-за эпидемиологической обстановки. «Мероприятия на открытом воздухе с едой запрещены», - пояснил главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский. Елизавета Барышникова добавила, что проведение праздника на поляне требует и серьёзной застройки - торговые, пищевые ряды, и привлекает огромное количество людей. Она выразила надежду, что в 2022 году все ограничительные меры по коронавирусу будут сняты и праздник вернётся на поляну.

В этом же году торжества планируется провести 4, 5 и 6 июня в Пскове и Пушкинских Горах - в филармонии, в областной библиотеке и в научно-культурном центре Пушкинского заповедника.

При этом будет организована онлайн-трансляция событий праздника на YouTube-канале «Псковконцерт» и Псковской областной филармонии. «Важно, чтобы максимальное количество людей увидело концерты и мероприятия», - подчеркнула Елизавета Барышникова.