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Происшествия

Останки, найденные на улице Гремячей в Пскове, были захоронены не менее 38 лет назад

21 мая 2021 года, 11:25

Останки, которые были обнаружены в Пскове на улице Гремячей в начале апреля, были захоронены не менее 38 лет назад — не позднее начала 80-х годов прошлого века. К такому выводу пришли эксперты, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Останки, найденные на улице Гремячей в Пскове, были захоронены не менее 38 лет назад

Фото Андрея Степанова

Также было установлено, что все останки принадлежат одному человеку. При этом повреждений, свидетельствующих о криминальном характере его смерти, нет.

В пресс-службе уточнили, что уголовного дела по факту смерти этого человека не будет, поскольку прижизненных повреждений криминального характера не выявлено.

Останки недалеко от дома 10 на улице Гремячей обнаружила местная жительница во время прогулки. О находке она сообщила СМИ, а журналисты передали информацию в правоохранительные органы. 8 апреля кости были извлечены и переданы на экспертизу.

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