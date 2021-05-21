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Спорт / Арена

Новое оборудование для занятий хоккеем поступило в великолукскую школу «Экспресс»

21 мая 2021 года, 10:35

В спортивную школу олимпийского резерва «Экспресс» в Великих Луках поступило новое оборудование для занятия хоккеем, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Новое оборудование для занятий хоккеем поступило в великолукскую школу «Экспресс»

Фото из Instagram губернатора

Для школы закуплены самоходная лёдозаливочная машина и станок для заточки ее ножей, мишени для отработки ударов по воротам. Также «Экспресс» получил комплект интерактивных тренажеров с интегрированной единой системой аналитики, которые помогут оттачивать технику приёма и передачи шайбы, работать над развитием скорости реакции, точности и скорости броска.

Также в школе появились установки для тренировки различных групп мышц, специализированные комплексы для отработки нападений, прыжков, скольжения, электронный тренажер для обучения техникам обыгрыша соперника.

Ожидается, что до конца мая поступят хоккейные ворота, профессиональный станок для заточки коньков, установка для сушки спортивного инвентаря, хоккейная беговая дорожка, несколько специализированных тренажеров, снаряд для страховки спортсмена при выполнении упражнений со штангой на больших весах.

Оборудование приобретено в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Оно закуплено на общую сумму около 25 млн рублей.

В школе «Экспресс» сейчас хоккеем занимаются около 150 человек.

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