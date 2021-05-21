Муж принял роды у жены по пути в псковский роддом. Как пишет газета «Аругменты и фауты. Псков», малыш родился в машине, не доехав до роддома чуть меньше километра.

Супруги Болмановы пополнения в семье ожидали в мае. Рожать Анастасия должна была в Псковском перинатальном центре. 14 мая у нее начались схватки. Довести их с супругой до Пскова Артем попросил своего соседа.

Отправляясь в Псков, супруги были уверены, что в запасе у них есть три- четыре часа. Однако в районе деревни Неелово, практически на въезде в областной центр, у Анастасии отошли воды. А через 9 километров, на перекрестке улицы Юбилейной и Рижского проспекта, - начались роды.

Ценные советы Артему давал находящийся за рулем Николай Собот — кстати, водитель печорской станции «Скорой помощи».

Первоначально СМИ так и написали: «Водитель Печорской станции скорой помощи принял роды в машине». Но Николай человек скромный и отнекивается: все сделал Артем, машина даже не останавливалась.

«Сначала, конечно, переживал, думал, что что-то пойдет не так, что сделаю что-то неправильно, - признается Артем. - Слушал советы Николая, а руки словно все сами делали. Когда сына и жену передал врачам, они их осмотрели и Настя написала, что все хорошо, испытал радость, счастье — одним словом бурю эмоций».

Подробности это счастливой истории, читайте в материале «Тимофей с большой дороги».