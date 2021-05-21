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Общество / Здоровье

38 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Псковской области

21 мая 2021 года, 10:09

В Псковской области за сутки 20 мая выявили 38 новых случаев коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Общее количество заражённых выросло до 37 тыс. 400.

В Пскове заболели 14 человек (всего 13 тыс. 552), в Великих Луках — семь (всего 6 тыс. 261), в Новоржевском районе — четыре (всего 408). По три новых случая заболевания подтвердились в Псковском (всего 3 тыс. 110) и Локнянском (всего 252) районах, по два — в Островском (всего 1 тыс. 894) и Великолукском (всего 830), по одному — в Порховском (всего 1 тыс. 154), Дедовичском (всего 789) и Палкинском (всего 408) районах.

Также 20 мая из медицинских учреждений региона в связи с излечением от коронавируса были выписаны 198 человек. С начала пандемии выздоровели 31 тыс. 267 псковичей.

В регионе зафиксированы 383 летальных исхода от этого заболевания. 

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