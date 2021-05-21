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Общество / Здоровье

Более 54 тысяч жителей Псковской области начали вакцинацию от коронавируса

21 мая 2021 года, 09:13

Первый компонент вакцины от коронавируса получили уже более 54,1 тыс. жителей Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

По данным на утро 21 мая, полностью завершили вакцинацию 43,7 тыс. человек.

Вакцинация проводится бесплатно во всех районах Псковской области. Записаться на прививку можно по номеру единой диспетчерской службы 122, через портал «Госуслуг» и непосредственно в организации.

Кроме медорганизаций и мобильных ФАПов в прививочной кампании задействованы торговые центры. Так, точки вакцинации работают в Пскове в «Акваполисе»,  «Империале» и «Фьёрд Плазе», в Великих Луках – в «Апельсине». Здесь сделать прививку можно без предварительной записи.

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