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Происшествия / Преступление

ФСБ рассекретила имена эстонских карателей, уничтожавших мирных жителей Псковской области

20 мая 2021 года, 21:30

Имена десятков эстонских карателей, уничтожавших мирное население Псковской области в годы Великой Отечественной войны, рассекретило и впервые обнародовало региональное управление ФСБ, сообщает РИА Новости.

ФСБ рассекретила имена эстонских карателей, уничтожавших мирных жителей Псковской области

ФСБ рассекретила имена эстонских карателей, уничтожавших мирных жителей Псковской области

ФСБ рассекретила имена эстонских карателей, уничтожавших мирных жителей Псковской области

ФСБ рассекретила имена эстонских карателей, уничтожавших мирных жителей Псковской области

На оккупированных гитлеровцами территориях Псковской области действовал 37-ой охранный батальон, сформированный из эстонских националистов. Участники подразделения проводили карательные акции против партизан и других мирных жителей.

Среди наиболее известных преступлений - уничтожение деревни Ланева Гора в октябре 1943 года. Там каратели расстреляли, а затем сожгли 55 человек. Более половины убитых были детьми: три младенца и 29 детей в возрасте до 14 лет.

В 1970-х годах открылись новые факты убийств советских граждан, совершенных на территории Псковской области. Тогда в КГБ попали шесть эстонских предателей: Энн Оодла, Эрнст Пяхн, Иоханнес Алуоя, Аугуст и Вальтер Кукки, а также Бернхард Кангур.

В ходе допросов Оодла рассказал, как он и его сослуживцы расправлялись над жителями Ланевой Горы. «В первом доме был один мужчина, дали залп и убили его. Во втором доме было четыре человека — женщины. Каждый из нас застрелил по одному человеку от двери дома», — вспомнил каратель.

В третьем доме, по его словам, находилось семь или восемь человек: три женщины и дети. «Я стрелял из пистолета. За время этой операции я расстрелял пять человек: в домах четыре человека (одного мужчину и трех женщин). Еще убил женщину, которая выползла из горевшего дома и сама горела», — признался Оодла.

Именно он назвал несколько десятков фамилий участников 37-го батальона.

Документы, рассекреченные ФСБ, повествуют и о других преступлениях 37-го батальона в  Псковской области. «Находясь здесь до весны 1944 года, Оодла с подчиненными ему солдатами неоднократно участвовал в карательных операциях против советских партизан, нес охранную и караульную службу», — говорится в материалах.

Всего, по данным специальной областной комиссии, из 406 деревень в Псковском районе было полностью сожжено 325.

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