ФСБ рассекретила имена эстонских карателей, уничтожавших мирных жителей Псковской области

На оккупированных гитлеровцами территориях Псковской области действовал 37-ой охранный батальон, сформированный из эстонских националистов. Участники подразделения проводили карательные акции против партизан и других мирных жителей.

Среди наиболее известных преступлений - уничтожение деревни Ланева Гора в октябре 1943 года. Там каратели расстреляли, а затем сожгли 55 человек. Более половины убитых были детьми: три младенца и 29 детей в возрасте до 14 лет.

В 1970-х годах открылись новые факты убийств советских граждан, совершенных на территории Псковской области. Тогда в КГБ попали шесть эстонских предателей: Энн Оодла, Эрнст Пяхн, Иоханнес Алуоя, Аугуст и Вальтер Кукки, а также Бернхард Кангур.

В ходе допросов Оодла рассказал, как он и его сослуживцы расправлялись над жителями Ланевой Горы. «В первом доме был один мужчина, дали залп и убили его. Во втором доме было четыре человека — женщины. Каждый из нас застрелил по одному человеку от двери дома», — вспомнил каратель.

В третьем доме, по его словам, находилось семь или восемь человек: три женщины и дети. «Я стрелял из пистолета. За время этой операции я расстрелял пять человек: в домах четыре человека (одного мужчину и трех женщин). Еще убил женщину, которая выползла из горевшего дома и сама горела», — признался Оодла.

Именно он назвал несколько десятков фамилий участников 37-го батальона.

Документы, рассекреченные ФСБ, повествуют и о других преступлениях 37-го батальона в Псковской области. «Находясь здесь до весны 1944 года, Оодла с подчиненными ему солдатами неоднократно участвовал в карательных операциях против советских партизан, нес охранную и караульную службу», — говорится в материалах.

Всего, по данным специальной областной комиссии, из 406 деревень в Псковском районе было полностью сожжено 325.