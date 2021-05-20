Трансляции марафона «Новое Знание» набрали за день более пяти миллионов просмотров

Более пяти миллионов просмотров набрали онлайн-трансляции марафона «Новое Знание» за первый день, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов мероприятия.

По словам организаторов, на марафон зарегистрировалось более 3 тыс. человек. В день открытия перед ними выступили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант, кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, блогер Илья Варламов и дизайнер Артемий Лебедев.

Трехдневный марафон «Новое Знание» проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Каждый город представляет свое направление просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии.

В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Идея создания современной и технологичной платформы знаний, опирающейся на уникальный просветительский опыт и традиции Советского Союза, была озвучена 26 марта на заседании наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» с участием президента России Владимира Путина. Инициатором выступил победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль. В качестве примера он привел общество «Знание».

Глава государства поддержал эту инициативу и 21 апреля в послании Федеральному собранию он заявил о перезапуске общества «Знание» на современной цифровой платформе. Марафон станет отправной точкой для новых форматов работы общества, как современной высокотехнологичной платформы федерального масштаба.