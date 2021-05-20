Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

Павел Сорин: В Пскове есть всё, чтобы достичь высот в гребле

20 мая 2021 года, 16:48

Условия для гребного спорта в Пскове стали гораздо лучше, отметил воспитанник Центра спортивной подготовки Псковской области, гребец Павел Сорин в эфире проекта ПАИ-live 20 мая.

«Для любого гребца, который хочет достичь высот, есть всё для этого в нашем городе», – подчеркнул спортсмен.

Павел Сорин: В Пскове есть всё, чтобы достичь высот в гребле

Павел Сорин рассказал, что занимается греблей уже 12 лет и за этот период материальная база значительно подросла.

«Всё, что может ограничивать результат, – это инвентарь, а у нас всё сейчас есть», – уточнил спортсмен и добавил, что тренироваться можно где угодно, ведь в гребле важна общая физическая подготовка и техника. Гребцы, по его словам, могут просто много бегать и заниматься лыжами.

Павел Сорин выделил и другие преимущества тренировок в Пскове. Например, в больших городах спортсменам приходится долго добираться до базы, а здесь до места тренировки всего 20 минут. Такие факторы, по его мнению, могут серьезно сказаться на общей подготовленности спортсмена и его успехах. 

Ранее Павел Сорин рассказал, как его команда смогла попасть на Олимпийские игры в Токио и где будет проходить подготовка к соревнованию. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Образование, ЖКХ, строительство и здравоохранение обсудили депутаты ПОС с Михаилом Ведерниковым
Псковский гребец об участии в Олимпиаде: Мы должны быть идеальны, никаких поблажек уже не будет
Мировой бестселлер о Китае: третий том книги главы КНР Си Цзиньпина доступен российскому читателю
Псковичка рассказала, как автошколы обманывают учеников
Псковская область вошла в пилотный проект социальной газификации
В районах Псковской области устраняют последствия ураганного ветра
10 млн рублей выделено Псковской области на борьбу с борщевиком в этом году
Псковский и Печорский районы лидируют по темпам посевной кампании
Еще пять псковичей скончались от COVID-19

Комментарии

Авторизация
No comments
Как стать железным человеком

Спорт
10 сентября 10:00

Как стать железным человеком

Псковский участник соревнований по триатлону рассказал о сложных и страшных моментах гонки
Поплыли!

Спорт / Визит
8 июля 14:00

Поплыли!

Президент Федерации гребного спорта рассказал о будущем этой дисциплины в Псковской области
Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

Спорт
26 апреля 11:43

Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

Традиция, которой уже 75 лет, не прервется