Павел Сорин: В Пскове есть всё, чтобы достичь высот в гребле

«Для любого гребца, который хочет достичь высот, есть всё для этого в нашем городе», – подчеркнул спортсмен.

Условия для гребного спорта в Пскове стали гораздо лучше, отметил воспитанник Центра спортивной подготовки Псковской области, гребец Павел Сорин в эфире проекта ПАИ-live 20 мая.

Павел Сорин рассказал, что занимается греблей уже 12 лет и за этот период материальная база значительно подросла.

«Всё, что может ограничивать результат, – это инвентарь, а у нас всё сейчас есть», – уточнил спортсмен и добавил, что тренироваться можно где угодно, ведь в гребле важна общая физическая подготовка и техника. Гребцы, по его словам, могут просто много бегать и заниматься лыжами.

Павел Сорин выделил и другие преимущества тренировок в Пскове. Например, в больших городах спортсменам приходится долго добираться до базы, а здесь до места тренировки всего 20 минут. Такие факторы, по его мнению, могут серьезно сказаться на общей подготовленности спортсмена и его успехах.

Ранее Павел Сорин рассказал, как его команда смогла попасть на Олимпийские игры в Токио и где будет проходить подготовка к соревнованию.