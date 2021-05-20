Псковский гребец об участии в Олимпиаде: Мы должны быть идеальны, никаких поблажек уже не будет

«Мы должны быть идеальны, никаких поблажек уже не будет», - сказал воспитанник Центра спортивной подготовки Псковской области, гребец Павел Сорин, комментируя подготовку к Олимпиаде в Токио в эфире ПАИ-live 20 мая.

Павел Сорин отметил, что его команда шла к Олимпиаде долгие годы. Однако, право участвовать в ней удалось завоевать недавно - на финальной квалификационной регате, которая прошла в Люцерне (Швейцария).

Соревнования, по словам псковского спортсмена, проходили среди всех классов лодок и только первые два места обеспечивали лицензию на Олимпийские игры. «Мы завоевали второе место, проиграв пять сотых секунды. Это неуловимая разница, чуть-чуть нам до первого места не хватило, но и первое, и второе место обеспечивало выход на Олимпийские игры», – подчеркнул он.

Тренировки олимпийской сборной России будут проходить в Афинах (Греция) весной и летом. В Токио спортсмены поедут за две недели до начала Олимпиады, чтобы успеть акклиматизироваться.

Павел Сорин надеется, что Олимпийские игры будут отличаться от квалификационной регаты только эмоционально. «На Олимпиаду приедут лучшие спортсмены со всего мира, это будет все в новинку и придаст какого-то ажиотажа, – заметил он. – Я думаю, это будет круто. Не думаю, что это как-то повлияет на меня плохо».

Псковские гребцы участвовали в Олимпийских играх уже пять раз. В активе представителей региона есть серебро и бронза соревнований.