Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт / Соревнования

Псковский гребец об участии в Олимпиаде: Мы должны быть идеальны, никаких поблажек уже не будет

20 мая 2021 года, 16:39

«Мы должны быть идеальны, никаких поблажек уже не будет», - сказал воспитанник Центра спортивной подготовки Псковской области, гребец Павел Сорин, комментируя подготовку к Олимпиаде в Токио в эфире ПАИ-live 20 мая.

Псковский гребец об участии в Олимпиаде: Мы должны быть идеальны, никаких поблажек уже не будет

Фото Псковского агентства информации

Павел Сорин отметил, что его команда шла к Олимпиаде долгие годы. Однако, право участвовать в ней удалось завоевать недавно - на финальной квалификационной регате, которая прошла в Люцерне (Швейцария).

Соревнования, по словам псковского спортсмена, проходили среди всех классов лодок и только первые два места обеспечивали лицензию на Олимпийские игры. «Мы завоевали второе место, проиграв пять сотых секунды. Это неуловимая разница, чуть-чуть нам до первого места не хватило, но и первое, и второе место обеспечивало выход на Олимпийские игры», – подчеркнул он.

Тренировки олимпийской сборной России будут проходить в Афинах (Греция) весной и летом. В Токио спортсмены поедут за две недели до начала Олимпиады, чтобы успеть акклиматизироваться.

Павел Сорин надеется, что Олимпийские игры будут отличаться от квалификационной регаты только эмоционально. «На Олимпиаду приедут лучшие спортсмены со всего мира, это будет все в новинку и придаст какого-то ажиотажа, – заметил он. – Я думаю, это будет круто. Не думаю, что это как-то повлияет на меня плохо».

Псковские гребцы участвовали в Олимпийских играх уже пять раз. В активе представителей региона есть серебро и бронза соревнований.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Образование, ЖКХ, строительство и здравоохранение обсудили депутаты ПОС с Михаилом Ведерниковым
Павел Сорин: В Пскове есть всё, чтобы достичь высот в гребле
Мировой бестселлер о Китае: третий том книги главы КНР Си Цзиньпина доступен российскому читателю
Псковичка рассказала, как автошколы обманывают учеников
Псковская область вошла в пилотный проект социальной газификации
В районах Псковской области устраняют последствия ураганного ветра
10 млн рублей выделено Псковской области на борьбу с борщевиком в этом году
Псковский и Печорский районы лидируют по темпам посевной кампании
Еще пять псковичей скончались от COVID-19

Комментарии

Авторизация
No comments
Как стать железным человеком

Спорт
10 сентября 10:00

Как стать железным человеком

Псковский участник соревнований по триатлону рассказал о сложных и страшных моментах гонки
Поплыли!

Спорт / Визит
8 июля 14:00

Поплыли!

Президент Федерации гребного спорта рассказал о будущем этой дисциплины в Псковской области
Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

Спорт
26 апреля 11:43

Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

Традиция, которой уже 75 лет, не прервется