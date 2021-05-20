Мировой бестселлер о Китае: третий том книги главы КНР Си Цзиньпина доступен российскому читателю

Недавно вышел третий том книги «Си Цзиньпин о государственном управлении». Издание выпускается огромными тиражами. Его покупают студенты, научные сотрудники, а также китаисты и все? кто любит и интересуются Китаем. В чем популярность книги лидера КНР, разбиралась «Псковская правда».

Автор этой книги — сам действующий глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Издание представляет собой сборник выступлений, бесед, лекций, диалогов, комментариев, поздравительных писем, составленный самим китайским лидером Си Цзиньпином за период 2017-2020 годов.

Читатель узнает мысли китайского лидера по поводу настоящего и будущего большого государства. Спустя 30 лет проведения политики реформ и открытости Китай добился значительных достижений. Экономика этой страны сегодня занимает второе место в мире.

В книге содержится множество комментариев генерального секретаря КНР Си Цзиньпина о строительстве социализма с китайской спецификой. «Китайская социалистическая система и система государственного управления не упали с неба, а возникли на китайской земле в результате длительного процесса революции, экономического развития и проведения реформ», - пишет Си Цзиньпин.

Еще одна причина популярности издания - в третьем томе изложена программа развития Китая на ближайшие несколько десятилетий, обозначаются его приоритеты на международной арене.

Китай имеет долгосрочную стратегию развития, рассчитанную до 2049 года. Она включает в себя несколько стратегических концепций: «Один пояс и один путь», «Политика реформ и открытости», «Великое возрождение китайской нации», «Ориентированность на людей». В книге автор подробно разъясняет читателю их содержание. «Для реализации стратегии национального возрождения, Китай должен идти в ногу со временем, непрерывно двигаться вперед. Как говорили наши предки: «Если вы можете улучшить себя за один день, делайте это каждый день, постоянно совершенствуясь».

Также Си Цзиньпин в книге уделяет большое внимание развитию отношений Россией. Он отмечает, что в сегодня между КНР и Россией установились «отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, в своих устремлениях государства учитывают интересы друг друга».

Издание дает четкое представление о системе государственного управления Китая, о его политических стратегиях, это хороший источник знаний об этой стране. Очень много интересных моментов отметят для себя и те, кто интересуется китайской культурой и философией.

На сегодняшний день третий том книги издан на китайском и английском языках. Издание на английском написано простым и понятным языком. Электронная версия книги доступна каждому.