В районах Псковской области устраняют последствия ураганного ветра

«В районах оперативно ведётся работа по всем направлениям, - сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. - Силами муниципалитетов заменен поврежденный шифер в двух домах Новоскольнического района, в Усвятах работы будут завершены завтра. Достаточно серьезные повреждения получила кровля школы в деревне Верхний Мост Порховского района – сотрудники ГКУ ПО «Управление капитального строительства» выехали на место, чтобы произвести оценку ущерба и стоимость восстановительных работ, которые необходимо произвести в ближайшее время».

Так, деревья, упавшие от сильного ветра, повредили крышу многоквартирного дома в Порховском районе, а также крыши частных домов в Новосокольническом и Усвятском районах.

Дорожные службы сразу после урагана начали расчистку дорог от упавших деревьев.

Кроме того, из-за непогоды в режиме повышенной готовности работают энергетики Псковской области. Повреждения электросетей в населённых пунктах устраняют 41 бригада в 120 человек и 19 единиц техники.

По состоянию на 20 мая без электричества остаются 2 538 человек в 96 населённых пунктах. Больше всего отключений зафиксировано в Новоржевском районе. Ожидается, что в муниципалитет дополнительно прибудет 20 бригад энергетиков, в том числе и из Карелии.

Также в некоторых населенных пунктах наблюдались кратковременные отключения водоснабжения. В настоящее время водоснабжение запитано от резервных источников электроснабжения. Социальные объекты подключены к электрогенераторам.

Об отключениях электроэнергии необходимо сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.