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Общество

10 млн рублей выделено Псковской области на борьбу с борщевиком в этом году

20 мая 2021 года, 13:27

10 млн рублей выделено Псковской области на борьбу с борщевиком в этом году, сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 20 мая.

10 млн рублей выделено Псковской области на борьбу с борщевиком в этом году

Фото Псковского агентства информации

По его словам, в прошлом году на борьбу с сорняком было направлено 5 млн рублей, однако, освоить эту сумму полностью не удалось – осталось около 500 тысяч рублей.

Николай Романов подчеркнул, что комитет требует разыгрывать конкурсы среди подрядчиков сейчас, а не в августе. Тем не менее, два-три района еще не приступили к этой работе.

В Пскове на уничтожение борщевика планируется потратить 2 млн рублей, все контракты уже разыграны. «Этих денег недостаточно, но хотя бы начнем и можно губернатора попросить 20 млн рублей, и если увидит результат, то денег даст», - заключил председатель профильного комитета.

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