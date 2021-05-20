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Экономика / Сельское хозяйство

Псковский и Печорский районы лидируют по темпам посевной кампании

20 мая 2021 года, 12:52

Псковский и Печорский районы лидируют по темпам посевной кампании, сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 20 мая.

По его словам, весенний сев в этих муниципалитетах почти завершился. А в Стругокрасненском, Плюсском, Усвятском и Куньинском районах, наоборот, к посевной ещё не приступали.

Николай Романов отметил, что это связано в холодной весной в этом году. «Не все так хорошо, весна была неправильная, сначала хорошо шло, потом снег, потом дожди», - отметил председатель профильного комитета.

По предварительным подсчетам, посевная компания в Псковской области задерживается на две-три недели. «Мы задерживаемся на 2-3 недели, погодные условия не дают въехать в поля, где вязко», - сказал Николай Романов и добавил, что каждые 15 дней в комитете проходит оперативный штаб по сельскому хозяйству.

«По зимнему посеву всходы хорошие, но, если будет такая погода, нужно подкормить, обработать, опасения есть, но сроки не упущены, надеемся на хороший урожай», - заключил спикер.

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