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Общество

Сильные дожди прогнозируются в восточных районах Псковской области

20 мая 2021 года, 11:59

Сильные дожди прогнозируются в юго-восточных и восточных районах Псковской области, сообщает пресс-служба МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Сильные дожди прогнозируются в восточных районах Псковской области

«Сегодня днем 20 мая, с сохранением в течение ночи 21 мая по востоку и юго-востоку Псковской области ожидаются сильные дожди», - говорится в сообщении.

В связи с этим МЧС рекомендует псковичам воздержаться от поездок на личном транспорте. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в службу спасения по телефону «01» или «112», «101».

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