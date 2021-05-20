Экс-начальника пожарной части в Псковской области оштрафовали за присвоение премий сотрудников

Бывшего начальника 27-й пожарной части (по охране музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское») оштрафовали за превышение должностных полномочий на 30 тысяч рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

В конце 2019 года экс-руководитель незаконно потребовал от двадцати сотрудников часть их единовременной денежной премии по итогам работы за год. В результате, подчиненные были вынуждены перевести ему почти 400 тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Псковской области и служба по вопросам противодействия коррупции на территории Псковской области ГУ МЧС по Нижегородской области.

Мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Однако, учитывая полное признание вины, раскаяние в содеянном, возмещение причиненного ущерба, а также перечисление добровольных пожертвований в интернат для детей-сирот, суд назначил ему наказание в виде судебного штрафа.