В Опочецком районе ищут женщину, пропавшую две недели назад

34-летнюю Светлану Мельникову ищут в Опочецком районе Псковской области, сообщили «Псковской правде» в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Светлана Мельникова ушла из дома в деревне Барсаново почти две недели назад – 7 мая.

Женщина имеет xудощавое телосложение, рост - 165 см, глаза голубого цвета и черные волосы. Предположительно, в момент исчезновения она была одета в свитер, черные штаны и белые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону 8(800)700-54-52 или 112, либо инфоргу «Лизы Алерт» Марии Мусяке 89212181744.